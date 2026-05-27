Si può fare a carboncino

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si può fare a carboncino' è 'Disegno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISEGNO

Perchè la soluzione è Disegno? Il disegno a carboncino permette di esprimere emozioni e dettagli con grande libertà. La sua versatilità consente di creare sfumature intense e contrasti forti, rendendo ogni opera unica. È uno strumento che invita alla sperimentazione e alla scoperta di nuove tecniche artistiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Disegno'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si può fare a carboncino nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Disegno

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si può fare a carboncino" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Disegno'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si può fare a carboncino
  • Risposta: DISEGNO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: D______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
S Savona
E Empoli
G Genova
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Disegno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si può fare a carboncino". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ripresa che si può fare soltanto muovendosi Si può fare in banca Si può fare spietata Non sempre si può fare il proprio Lo si può fare col tempo e con le parole 

Altre definizioni collegate

Con carboncino: Si possono fare a carboncino 