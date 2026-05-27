Cancogni scrittore
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SOLUZIONE: MANLIO
Perchè la soluzione è Manlio? Manlio Cancogni è uno scrittore che ha saputo catturare emozioni e atmosfere con parole semplici e intense. La sua capacità di raccontare storie autentiche lo rende un autore apprezzato, capace di coinvolgere il lettore in mondi ricchi di dettagli e sensazioni profonde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Cancogni scrittore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Manlio
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cancogni scrittore
- Risposta: MANLIO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: M_____
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
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