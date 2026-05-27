Cancogni scrittore

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cancogni scrittore' è 'Manlio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANLIO

Perchè la soluzione è Manlio? Manlio Cancogni è uno scrittore che ha saputo catturare emozioni e atmosfere con parole semplici e intense. La sua capacità di raccontare storie autentiche lo rende un autore apprezzato, capace di coinvolgere il lettore in mondi ricchi di dettagli e sensazioni profonde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cancogni scrittore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Manlio

Quando la definizione "Cancogni scrittore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Manlio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Cancogni scrittore

Cancogni scrittore Risposta: MANLIO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: M_____

M_____ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

M Milano A Ancona N Napoli L Livorno I Imola O Otranto

La soluzione 'Manlio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cancogni scrittore". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.