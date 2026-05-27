Si prendono di mira
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si prendono di mira' è 'Bersagli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BERSAGLI
Perchè la soluzione è Bersagli? Quando si parla di bersagli, si fa riferimento a obiettivi specifici che vengono colpiti intenzionalmente. Questi obiettivi possono essere persone, oggetti o concetti scelti con precisione per raggiungere un risultato particolare. La loro selezione richiede attenzione e strategia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si prendono di mira nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bersagli
La definizione "Si prendono di mira" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bersagli'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si prendono di mira
- Risposta: BERSAGLI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: B_______
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Bersagli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si prendono di mira". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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