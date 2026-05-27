Popolano il presepio
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Popolano il presepio' è 'Pastori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PASTORI
Perchè la soluzione è Pastori? I pastori sono figure tradizionali che popolano il presepio, spesso raffigurati mentre sorvegliano le loro greggi di notte. La loro presenza aggiunge calore e autenticità alla scena, ricordando le origini semplici e umili di chi ha assistito alla nascita di Gesù. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Popolano il presepio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pastori
Se la definizione "Popolano il presepio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pastori'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Popolano il presepio
- Risposta: PASTORI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Pastori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Popolano il presepio". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Popolano l arcipelago della Sonda La festa col presepio In mezzo al presepio Le ultime statuine che si mettono nel presepio Con l asinello nel presepio
Altre definizioni collegate
Con popolano: Popolano il Nuovo Mondo
Con presepio: Affollano il presepio