Popolano il presepio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Popolano il presepio' è 'Pastori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASTORI

Perchè la soluzione è Pastori? I pastori sono figure tradizionali che popolano il presepio, spesso raffigurati mentre sorvegliano le loro greggi di notte. La loro presenza aggiunge calore e autenticità alla scena, ricordando le origini semplici e umili di chi ha assistito alla nascita di Gesù. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Popolano il presepio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pastori

Se la definizione "Popolano il presepio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pastori'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Popolano il presepio

Popolano il presepio Risposta: PASTORI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

P Padova A Ancona S Savona T Torino O Otranto R Roma I Imola

La soluzione 'Pastori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Popolano il presepio". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.