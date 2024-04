La Soluzione ♚ Popolano l arcipelago della Sonda La definizione e la soluzione di 6 lettere: Popolano l arcipelago della Sonda. MALESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Popolano l arcipelago della sonda: I malesi (in malese: Melayu) sono un gruppo etnico che per lo più abita la penisola malese, la costa orientale di Sumatra e la costa del Borneo. Oltre alla Malaysia, dove rappresentano il 60,3% della popolazione, gli stati in cui si trovano comunità malesi sono Singapore, Brunei, la Birmania del Sud, la Thailandia del Sud e l'Indonesia occidentale. Il gruppo etnico malese è distinto dal concetto di razza malese, che comprende un più ampio gruppo di etnie, tra cui molte di quelle indonesiane e filippine. L'idioma malese fa parte della famiglia linguistica maleo-polinesiaca, che a sua volta è compresa nelle lingue austronesiane. Aggettivo Significato e Curiosità su: I malesi (in malese: Melayu) sono un gruppo etnico che per lo più abita la penisola malese, la costa orientale di Sumatra e la costa del Borneo. Oltre alla Malaysia, dove rappresentano il 60,3% della popolazione, gli stati in cui si trovano comunità malesi sono Singapore, Brunei, la Birmania del Sud, la Thailandia del Sud e l'Indonesia occidentale. Il gruppo etnico malese è distinto dal concetto di razza malese, che comprende un più ampio gruppo di etnie, tra cui molte di quelle indonesiane e filippine. L'idioma malese fa parte della famiglia linguistica maleo-polinesiaca, che a sua volta è compresa nelle lingue austronesiane. malese m e f (pl.: malesi) riferito alla Malesia o alla sua cultura Sostantivo malese m e f (pl.: malesi) abitante o nativo della Malesia Sostantivo malese m solo sing (linguistica) lingua austronesiana parlata in Indonesia e Malesia Sillabazione ma | lé | se Pronuncia IPA: /ma'lese/ o IPA: /ma'leze/ Etimologia / Derivazione dal francese malais Parole derivate neomalese, stivaletto malese Altre Definizioni con malesi; popolano; arcipelago; sonda; Sandokan e le Tigri della; Popolano il Vecchio Mondo; Si popolano d estate; L arcipelago con Ibiza; L arcipelago che comprende Giava; L arcipelago con Lanzarote; Una sonda del chirurgo; Sonda le profondità; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Popolano l arcipelago della Sonda' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.