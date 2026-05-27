È poco soddisfacente

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È poco soddisfacente' è 'Mediocre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEDIOCRE

Perchè la soluzione è Mediocre? Quando qualcosa non raggiunge le aspettative, si può dire che è poco soddisfacente. Spesso si usa il termine mediorre per descrivere un risultato che lascia insoddisfatti, senza entusiasmo o qualità eccellente. È un modo semplice per indicare che qualcosa non è all’altezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È poco soddisfacente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mediocre

La soluzione associata alla definizione "È poco soddisfacente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mediocre'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È poco soddisfacente

È poco soddisfacente Risposta: MEDIOCRE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: M_______

M_______ Inizia con: M

M Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

M Milano E Empoli D Domodossola I Imola O Otranto C Como R Roma E Empoli

La soluzione 'Mediocre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È poco soddisfacente". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.