È poco soddisfacente
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È poco soddisfacente' è 'Mediocre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MEDIOCRE
Perchè la soluzione è Mediocre? Quando qualcosa non raggiunge le aspettative, si può dire che è poco soddisfacente. Spesso si usa il termine mediorre per descrivere un risultato che lascia insoddisfatti, senza entusiasmo o qualità eccellente. È un modo semplice per indicare che qualcosa non è all’altezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È poco soddisfacente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mediocre
La soluzione associata alla definizione "È poco soddisfacente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mediocre'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È poco soddisfacente
- Risposta: MEDIOCRE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Mediocre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È poco soddisfacente". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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