Peli suini

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Peli suini' è 'Setole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SETOLE

Perchè la soluzione è Setole? Le setole dei suini sono i peli rigidi che coprono il loro corpo. Questi peli svolgono una funzione protettiva e aiutano l'animale a sentire meglio l'ambiente circostante. Sono spesso più spesse rispetto ad altri peli di animali domestici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Peli suini nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Setole

Quando la definizione "Peli suini" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Setole'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Peli suini

Peli suini Risposta: SETOLE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

S Savona E Empoli T Torino O Otranto L Livorno E Empoli

La soluzione 'Setole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Peli suini". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.