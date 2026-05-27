Vi passeggiano i Fiorentini
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SOLUZIONE: CASCINE
Perchè la soluzione è Cascine? Tra le strade di Firenze, i fiorentini si godono le Cascine, un luogo amato per passeggiate e momenti di relax. Qui si respira un’atmosfera tranquilla, lontana dal caos cittadino, dove la natura si mescola alla storia della città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vi passeggiano i Fiorentini nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cascine
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vi passeggiano i Fiorentini
- Risposta: CASCINE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Cascine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi passeggiano i Fiorentini". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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