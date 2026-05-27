Vi passeggiano i Fiorentini

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi passeggiano i Fiorentini' è 'Cascine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASCINE

Perchè la soluzione è Cascine? Tra le strade di Firenze, i fiorentini si godono le Cascine, un luogo amato per passeggiate e momenti di relax. Qui si respira un’atmosfera tranquilla, lontana dal caos cittadino, dove la natura si mescola alla storia della città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi passeggiano i Fiorentini nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cascine

In presenza della definizione "Vi passeggiano i Fiorentini", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cascine'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vi passeggiano i Fiorentini

Vi passeggiano i Fiorentini Risposta: CASCINE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como A Ancona S Savona C Como I Imola N Napoli E Empoli

La soluzione 'Cascine' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi passeggiano i Fiorentini". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.