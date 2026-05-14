I Fiorentini li vinsero a Campaldino

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I Fiorentini li vinsero a Campaldino' è 'Aretini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARETINI

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Perché la soluzione è Aretini? Gli aretini sono un popolo che ha avuto un ruolo importante nella storia toscana, specialmente nel XIII secolo. La loro identità si lega alle vicende di battaglie e scontri con altre città della regione, come Firenze. La vittoria dei fiorentini a Campaldino è un episodio cruciale che coinvolge anche gli aretini, segnando un momento di confronto tra le due città. La presenza degli aretini nel contesto storico indica la loro partecipazione attiva nei conflitti dell’epoca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I Fiorentini li vinsero a Campaldino". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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I Fiorentini li vinsero a Campaldino nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Aretini

La soluzione associata alla definizione "I Fiorentini li vinsero a Campaldino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I Fiorentini li vinsero a Campaldino" conferma che la soluzione 'Aretini' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Aretini

A Ancona R Roma E Empoli T Torino I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I Fiorentini li vinsero a Campaldino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aretini' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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