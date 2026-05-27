Lo parlano i paesani
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo parlano i paesani' è 'Dialetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DIALETTO
Perchè la soluzione è Dialetto? Il dialetto è la lingua che si sente tra i paesani, un modo di parlare che unisce e distingue le comunità locali. È un patrimonio che si tramanda nel tempo, riflettendo le tradizioni e la storia di un territorio. Un suono familiare che resta nel cuore di chi lo ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo parlano i paesani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dialetto
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo parlano i paesani
- Risposta: DIALETTO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: D_______
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Dialetto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo parlano i paesani". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Alcuni parlano lo yiddish Lo parlano gli Egiziani Lo sono le lingue che parlano senza freni Lo parlano gli Etiopici Lo parlano tutti a Seul
Altre definizioni collegate
Con parlano: Parlano molti dialetti
Con paesani: Paesani regionali detto con un termine arcaico