La Soluzione ♚ Lo parlano gli Etiopici La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AMARICO .

Curiosità su Lo parlano gli etiopici: . tutti gli italo-etiopici sono cattolici e parlano l'italiano, ma parlano l'amarico e l'inglese come seconda lingua. i pochi italo-etiopici delle nuove... L'amarico (nome nativo , ’amarñña) è la lingua ufficiale dell'Etiopia, anche se nella regione convivono numerose etnie e di conseguenza anche le lingue parlate sono più di ottanta. È di origine semitica e presenta quindi affinità con l'aramaico, l'ebraico, l'arabo, il maltese, la lingua fenicia e le lingue estinte della Mesopotamia. Appartiene, insieme al tigrino, al ramo delle lingue nate in Africa nel gruppo delle lingue semitiche. Il suo alfabeto è costituito da 260 segni sillabici, divisi in sette ordini a seconda della coloritura vocalica. L'amarico è basato sullo sviluppo delle radici trilettere, verbali, da cui derivano ...

