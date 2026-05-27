Ornano il capitello ionico

Home / Soluzioni Cruciverba / Ornano il capitello ionico

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ornano il capitello ionico' è 'Volute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLUTE

Perchè la soluzione è Volute? Le volute sono le curve eleganti che adornano il capitello ionico, dando un tocco di raffinatezza all'architettura classica. Queste spirali fluide catturano lo sguardo e aggiungono un senso di movimento e armonia alle colonne. Sono un dettaglio distintivo dello stile ionico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Volute' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Ornano il capitello ionico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Volute

La soluzione associata alla definizione "Ornano il capitello ionico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Volute'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ornano il capitello ionico

Ornano il capitello ionico Risposta: VOLUTE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: V_____

V_____ Inizia con: V

V Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

V Venezia O Otranto L Livorno U Udine T Torino E Empoli

La soluzione 'Volute' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ornano il capitello ionico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.