Ornano il capitello ionico

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ornano il capitello ionico' è 'Volute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLUTE

Perchè la soluzione è Volute? Le volute sono le curve eleganti che adornano il capitello ionico, dando un tocco di raffinatezza all'architettura classica. Queste spirali fluide catturano lo sguardo e aggiungono un senso di movimento e armonia alle colonne. Sono un dettaglio distintivo dello stile ionico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ornano il capitello ionico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Volute

La soluzione associata alla definizione "Ornano il capitello ionico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Volute'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ornano il capitello ionico
  • Risposta: VOLUTE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: V_____
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

V Venezia
O Otranto
L Livorno
U Udine
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Volute' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ornano il capitello ionico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Le sue foglie ornano il capitello corinzio Dà le foglie del capitello corinzio Le colonne con il capitello a volute Sovrasta il capitello Parte del capitello 

Altre definizioni collegate

Con ornano: Le loro foglie ornano i capitelli corinzi 

Con capitello: Sorregge il capitello 

Con ionico: In Grecia era ionico dorico o corinzio 