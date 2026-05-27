Ornano il capitello ionico
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ornano il capitello ionico' è 'Volute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VOLUTE
Perchè la soluzione è Volute? Le volute sono le curve eleganti che adornano il capitello ionico, dando un tocco di raffinatezza all'architettura classica. Queste spirali fluide catturano lo sguardo e aggiungono un senso di movimento e armonia alle colonne. Sono un dettaglio distintivo dello stile ionico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ornano il capitello ionico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Volute
La soluzione associata alla definizione "Ornano il capitello ionico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Volute'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ornano il capitello ionico
- Risposta: VOLUTE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: V_____
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Volute' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ornano il capitello ionico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Le sue foglie ornano il capitello corinzio Dà le foglie del capitello corinzio Le colonne con il capitello a volute Sovrasta il capitello Parte del capitello
Altre definizioni collegate
Con ornano: Le loro foglie ornano i capitelli corinzi
Con capitello: Sorregge il capitello
Con ionico: In Grecia era ionico dorico o corinzio