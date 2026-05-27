Occlusione di un arteria

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Occlusione di un arteria' è 'Embolia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMBOLIA

Perchè la soluzione è Embolia? Un’embolia si verifica quando un’arteria si ostruisce a causa di un coagulo o un corpo estraneo che blocca il flusso di sangue. Questo evento può accadere improvvisamente, causando problemi di circolazione e rischi per la salute. La prevenzione è importante per evitare complicazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Occlusione di un arteria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Embolia

In presenza della definizione "Occlusione di un arteria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Embolia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Occlusione di un arteria
  • Risposta: EMBOLIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: E______
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

E Empoli
M Milano
B Bologna
O Otranto
L Livorno
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Embolia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Occlusione di un arteria". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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