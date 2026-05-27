Occlusione di un arteria
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SOLUZIONE: EMBOLIA
Perchè la soluzione è Embolia? Un’embolia si verifica quando un’arteria si ostruisce a causa di un coagulo o un corpo estraneo che blocca il flusso di sangue. Questo evento può accadere improvvisamente, causando problemi di circolazione e rischi per la salute. La prevenzione è importante per evitare complicazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Occlusione di un arteria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Embolia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Occlusione di un arteria
- Risposta: EMBOLIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: E______
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Embolia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Occlusione di un arteria". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con occlusione: Occlusione intestinale
Con arteria: L arteria più importante