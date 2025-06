Occlusione improvvisa di un arteria nei cruciverba: la soluzione è Embolia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Occlusione improvvisa di un arteria' è 'Embolia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMBOLIA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Embolia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Embolia.

Perché la soluzione è Embolia? L'embolia è un'occlusione improvvisa di un'arteria causata da un embolo, un frammento di sangue, grasso o aria che blocca il flusso sanguigno. Questa condizione può portare a gravi problemi di salute, come infarti o ictus, se non trattata rapidamente. Riconoscere i sintomi e intervenire tempestivamente è fondamentale per salvare la vita e ridurre i danni.

Hai trovato la definizione "Occlusione improvvisa di un arteria" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

M Milano

B Bologna

O Otranto

L Livorno

I Imola

A Ancona

I R C T O N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INCERTO" INCERTO

