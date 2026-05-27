Noto film di fantascienza di Andrej Tarkovskij

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Noto film di fantascienza di Andrej Tarkovskij' è 'Solaris'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOLARIS

Perchè la soluzione è Solaris? Solaris è un film di Andrej Tarkovskij che esplora i misteri di un pianeta sconosciuto. La pellicola invita a riflettere sui limiti della conoscenza umana e sui sentimenti profondi che emergono in situazioni insolite. Un viaggio tra realtà e sogno, tra scienza e emozioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Noto film di fantascienza di Andrej Tarkovskij nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Solaris

Quando la definizione "Noto film di fantascienza di Andrej Tarkovskij" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Solaris'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Noto film di fantascienza di Andrej Tarkovskij
  • Risposta: SOLARIS
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: S

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
O Otranto
L Livorno
A Ancona
R Roma
I Imola
S Savona

La soluzione 'Solaris' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Noto film di fantascienza di Andrej Tarkovskij". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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