Noto film di fantascienza di Andrej Tarkovskij
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SOLUZIONE: SOLARIS
Perchè la soluzione è Solaris? Solaris è un film di Andrej Tarkovskij che esplora i misteri di un pianeta sconosciuto. La pellicola invita a riflettere sui limiti della conoscenza umana e sui sentimenti profondi che emergono in situazioni insolite. Un viaggio tra realtà e sogno, tra scienza e emozioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Noto film di fantascienza di Andrej Tarkovskij nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Solaris
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Noto film di fantascienza di Andrej Tarkovskij
- Risposta: SOLARIS
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: S
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Solaris' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Noto film di fantascienza di Andrej Tarkovskij". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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