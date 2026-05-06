Film di fantascienza del 1999 con Keanu Reeves

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SOLUZIONE: MATRIX

Perché la soluzione è Matrix? MATRIX è un celebre film di fantascienza del 1999 interpretato da Keanu Reeves, che ha rivoluzionato il genere grazie alla sua trama innovativa e agli effetti speciali all'avanguardia. La pellicola esplora un mondo virtuale in cui gli esseri umani vivono inconsapevoli di essere controllati da un'intelligenza artificiale. Attraverso questa narrazione complessa e coinvolgente, il film mette in discussione la realtà percepita e il rapporto tra uomo e tecnologia. MATRIX rimane un punto di riferimento nel cinema di fantascienza.

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Film di fantascienza del 1999 con Keanu Reeves nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Matrix

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Le 6 lettere della soluzione Matrix

M Milano A Ancona T Torino R Roma I Imola X Xeres

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