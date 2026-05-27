Il nome di Hoffman

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il nome di Hoffman' è 'Dustin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DUSTIN

Perchè la soluzione è Dustin? Hoffman è un nome che richiama Dustin, un attore noto per il suo talento e le sue interpretazioni. La sua presenza sul grande schermo ha lasciato un segno indelebile, portando personaggi memorabili e emozioni sincere a chi guarda. Un nome che evoca anche carisma e autenticità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il nome di Hoffman nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Dustin

La definizione "Il nome di Hoffman" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dustin'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il nome di Hoffman
  • Risposta: DUSTIN
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: D_____
  • Inizia con: D
  • Finisce con: N

Le 6 lettere della soluzione

D Domodossola
U Udine
S Savona
T Torino
I Imola
N Napoli

La soluzione 'Dustin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il nome di Hoffman". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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