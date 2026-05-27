Netto o lordo
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Netto o lordo' è 'Peso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PESO
Perchè la soluzione è Peso? Il peso netto indica la quantità di merce senza imballaggi o accessori, mentre quello lordo include tutto ciò che la avvolge. Conoscere questa differenza aiuta a capire quanto materiale si ha effettivamente a disposizione, facilitando le operazioni di vendita o trasporto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Netto o lordo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Peso
Per risolvere la definizione "Netto o lordo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Peso'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Netto o lordo
- Risposta: PESO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: P___
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Peso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Netto o lordo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si defalca dal lordo per ottenere il peso netto Lordo meno netto Trasforma il netto in lordo Rende lordo il netto La differenza fra lordo e netto
Altre definizioni collegate
Con netto: Tagliati di netto
Con lordo: Margine Operativo Lordo