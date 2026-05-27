Netto o lordo

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Netto o lordo' è 'Peso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESO

Perchè la soluzione è Peso? Il peso netto indica la quantità di merce senza imballaggi o accessori, mentre quello lordo include tutto ciò che la avvolge. Conoscere questa differenza aiuta a capire quanto materiale si ha effettivamente a disposizione, facilitando le operazioni di vendita o trasporto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Netto o lordo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Peso

Per risolvere la definizione "Netto o lordo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Peso'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Netto o lordo
  • Risposta: PESO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: P___
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Peso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Netto o lordo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con netto: Tagliati di netto 

Con lordo: Margine Operativo Lordo 