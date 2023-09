Trasforma il netto in lordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasforma il netto in lordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TARA

Significato/Curiosita : Trasforma il netto in lordo

Della tabella comprendono: il fabbisogno lordo, ovvero un mix tra ordini clienti e previsioni di vendita; gli ordini emessi in arrivo; la disponibilità... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. tara donna reid (wyckoff, 8 novembre 1975) è un'attrice, personaggio televisivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

