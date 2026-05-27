Morire di una indigestione

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Morire di una indigestione' è 'Crepare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CREPARE

Perchè la soluzione è Crepare? Quando si soffre di un'indigestione forte, il rischio di crepare aumenta, specialmente se si trascurano i sintomi o si insiste nel mangiare troppo. È importante ascoltare il corpo e prendersi cura di sé, evitando di arrivare a situazioni estreme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Morire di una indigestione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Crepare

La soluzione associata alla definizione "Morire di una indigestione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crepare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Morire di una indigestione
  • Risposta: CREPARE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como
R Roma
E Empoli
P Padova
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Crepare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Morire di una indigestione". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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