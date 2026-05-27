Morire di una indigestione
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Morire di una indigestione' è 'Crepare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CREPARE
Perchè la soluzione è Crepare? Quando si soffre di un'indigestione forte, il rischio di crepare aumenta, specialmente se si trascurano i sintomi o si insiste nel mangiare troppo. È importante ascoltare il corpo e prendersi cura di sé, evitando di arrivare a situazioni estreme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Morire di una indigestione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Crepare
La soluzione associata alla definizione "Morire di una indigestione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Crepare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Morire di una indigestione
- Risposta: CREPARE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Crepare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Morire di una indigestione". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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