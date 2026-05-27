Immacolato bianchissimo

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Immacolato bianchissimo' è 'Candido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANDIDO

Perchè la soluzione è Candido? Il candido bianco di un panno appena lavato o di un fiocco di neve cattura l’attenzione con la sua purezza. È un colore che evoca freschezza e semplicità, come se tutto fosse nuovo e senza tracce di impurità, un’immagine di limpidezza e innocenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Immacolato bianchissimo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Candido

Quando la definizione "Immacolato bianchissimo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Candido'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Immacolato bianchissimo
  • Risposta: CANDIDO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
N Napoli
D Domodossola
I Imola
D Domodossola
O Otranto

La soluzione 'Candido' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Immacolato bianchissimo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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