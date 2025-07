Bianchissimo nei cruciverba: la soluzione è Candido

CANDIDO

Curiosità e Significato di Candido

Approfondisci la parola di 7 lettere Candido: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Candido? Bianchissimo indica qualcosa di estremamente bianco, quasi candido, pura e immacolato. È un aggettivo che esalta la delicatezza e la luminosità, spesso usato per descrivere tessuti, ambienti o situazioni prive di impurità. In modo semplice, si riferisce a una tonalità di bianco così intensa da sembrare quasi pura e incontaminata, come nel caso del termine candido.

Come si scrive la soluzione Candido

Stai cercando la risposta alla definizione "Bianchissimo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

D Domodossola

O Otranto

