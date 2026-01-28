Guerrieri alabardati

SOLUZIONE: ARMIGERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Guerrieri alabardati" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Guerrieri alabardati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Armigeri? Gli armigeri erano combattenti armati di alabarda, spesso impiegati come fanteria pesante nelle armate medievali. La loro presenza sul campo rappresentava una forza di difesa e attacco, pronta a fronteggiare nemici con armi lunghe e potenti. Questi guerrieri erano fondamentali nelle battaglie, offrendo resistenza e sostegno alle forze regolari. La loro abilità nel maneggiare l'alabarda li rendeva un elemento importante nelle strategie militari dell'epoca.

La definizione "Guerrieri alabardati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Guerrieri alabardati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Armigeri:

A Ancona R Roma M Milano I Imola G Genova E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Guerrieri alabardati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

