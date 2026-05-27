Un Giacomo del Futurismo
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SOLUZIONE: BALLA
Perchè la soluzione è Balla? Un Giacomo del Futurismo si distingue per la sua energia e passione nel movimento. La sua presenza è vibrante, come una danza che cattura l’attenzione. BALLA con entusiasmo, portando avanti un’arte che rompe gli schemi e abbraccia il dinamismo del tempo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un Giacomo del Futurismo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Balla
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un Giacomo del Futurismo
- Risposta: BALLA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: B____
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
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