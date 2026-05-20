Marinetti fu quello del Futurismo
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SOLUZIONE: CAPOSCUOLA
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Perché la soluzione è Caposcuola? Marinetti, considerato il caposcuola del Futurismo, ha rivoluzionato il panorama artistico e culturale italiano all'inizio del XX secolo. La sua figura si distingue per aver promosso un movimento che abbracciava l'innovazione, la velocità e la modernità, rompendo con le tradizioni passate. Come caposcuola, ha guidato artisti e intellettuali verso una nuova estetica, enfatizzando l'importanza del progresso e della tecnologia. La sua influenza si riflette nella vasta produzione artistica e letteraria che ha lasciato.
Marinetti fu quello del Futurismo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Caposcuola
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Marinetti fu quello del Futurismo
- Risposta: CAPOSCUOLA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: C_________
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Caposcuola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Marinetti fu quello del Futurismo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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