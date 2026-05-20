Marinetti fu quello del Futurismo

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Marinetti fu quello del Futurismo' è 'Caposcuola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPOSCUOLA

La risposta Caposcuola è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Caposcuola? Marinetti, considerato il caposcuola del Futurismo, ha rivoluzionato il panorama artistico e culturale italiano all'inizio del XX secolo. La sua figura si distingue per aver promosso un movimento che abbracciava l'innovazione, la velocità e la modernità, rompendo con le tradizioni passate. Come caposcuola, ha guidato artisti e intellettuali verso una nuova estetica, enfatizzando l'importanza del progresso e della tecnologia. La sua influenza si riflette nella vasta produzione artistica e letteraria che ha lasciato.

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Marinetti fu quello del Futurismo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Caposcuola

La definizione "Marinetti fu quello del Futurismo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Caposcuola'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Marinetti fu quello del Futurismo

Marinetti fu quello del Futurismo Risposta: CAPOSCUOLA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: C_________

C_________ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

C Como A Ancona P Padova O Otranto S Savona C Como U Udine O Otranto L Livorno A Ancona

La soluzione 'Caposcuola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Marinetti fu quello del Futurismo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.