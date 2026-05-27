Le file in autostrada
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SOLUZIONE: INCOLONNAMENTI
Perchè la soluzione è Incolonnamenti? Le file in autostrada sono spesso causate da ingorghi o incidenti, creando lunghe attese per i viaggiatori. Questi ingorngamenti rallentano il traffico e possono trasformare un viaggio tranquillo in una prova di pazienza, rendendo difficile mantenere la calma durante gli spostamenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le file in autostrada nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Incolonnamenti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le file in autostrada
- Risposta: INCOLONNAMENTI
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 14
- Schema utile: I_____________
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Incolonnamenti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le file in autostrada". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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