Le file in autostrada

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Le file in autostrada' è 'Incolonnamenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCOLONNAMENTI

Perchè la soluzione è Incolonnamenti? Le file in autostrada sono spesso causate da ingorghi o incidenti, creando lunghe attese per i viaggiatori. Questi ingorngamenti rallentano il traffico e possono trasformare un viaggio tranquillo in una prova di pazienza, rendendo difficile mantenere la calma durante gli spostamenti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le file in autostrada nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Incolonnamenti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le file in autostrada" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Incolonnamenti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Le file in autostrada

Le file in autostrada Risposta: INCOLONNAMENTI

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 14

14 Schema utile: I_____________

I_____________ Inizia con: I

I Finisce con: I

Le 14 lettere della soluzione

I Imola N Napoli C Como O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino I Imola

La soluzione 'Incolonnamenti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le file in autostrada". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.