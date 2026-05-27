Dirige il cast
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dirige il cast' è 'Regista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: REGISTA
Perchè la soluzione è Regista? La figura che dirige il cast è fondamentale per creare un'armonia tra gli attori e la sceneggiatura. La sua capacità di guidare e coordinare gli interpreti permette di ottenere interpretazioni autentiche e coinvolgenti, dando vita a un progetto cinematografico o teatrale di successo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Dirige il cast nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Regista
In presenza della definizione "Dirige il cast", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Regista'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dirige il cast
- Risposta: REGISTA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: R______
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Regista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dirige il cast". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La dirige il regista Il Dillon nel cast di Insospettabili sospetti La Bujold nel cast del film Coma profondo Dirige una caccia Dirige le manovre in regata
Altre definizioni collegate
Con dirige: Un Riccardo che dirige