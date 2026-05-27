Dirige il cast

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dirige il cast' è 'Regista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGISTA

Perchè la soluzione è Regista? La figura che dirige il cast è fondamentale per creare un'armonia tra gli attori e la sceneggiatura. La sua capacità di guidare e coordinare gli interpreti permette di ottenere interpretazioni autentiche e coinvolgenti, dando vita a un progetto cinematografico o teatrale di successo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dirige il cast nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Regista

In presenza della definizione "Dirige il cast", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Regista'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Dirige il cast

Dirige il cast Risposta: REGISTA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: R______

R______ Inizia con: R

R Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

R Roma E Empoli G Genova I Imola S Savona T Torino A Ancona

La soluzione 'Regista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dirige il cast". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.