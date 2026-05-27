Dessert che non necessita del coltello
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Dessert che non necessita del coltello' è 'Dolce Al Cucchiaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DOLCE AL CUCCHIAIO
Perchè la soluzione è Dolce Al Cucchiaio? Un dolce al cucchiaio è una delizia morbida e cremosa, perfetta da gustare con il cucchiaio senza bisogno di tagliare. Si presenta spesso in ciotole o bicchieri, invitando a un momento di piacere semplice e immediato, ideale per concludere un pasto con dolcezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Dessert che non necessita del coltello nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Dolce Al Cucchiaio
Questa pagina è dedicata alla definizione "Dessert che non necessita del coltello" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dolce Al Cucchiaio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dessert che non necessita del coltello
- Risposta: DOLCE AL CUCCHIAIO
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 5-2-9
- Schema utile: D____ __ _________
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Le 16 lettere della soluzione
La soluzione 'Dolce Al Cucchiaio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dessert che non necessita del coltello". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con dessert: Un dessert dal tipico tremolio
Con necessita: Che necessita di aiuto
Con coltello: Ferirsi con il coltello