Dessert che non necessita del coltello

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Dessert che non necessita del coltello' è 'Dolce Al Cucchiaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOLCE AL CUCCHIAIO

Perchè la soluzione è Dolce Al Cucchiaio? Un dolce al cucchiaio è una delizia morbida e cremosa, perfetta da gustare con il cucchiaio senza bisogno di tagliare. Si presenta spesso in ciotole o bicchieri, invitando a un momento di piacere semplice e immediato, ideale per concludere un pasto con dolcezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dessert che non necessita del coltello nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Dolce Al Cucchiaio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dessert che non necessita del coltello" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dolce Al Cucchiaio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Dessert che non necessita del coltello

Dessert che non necessita del coltello Risposta: DOLCE AL CUCCHIAIO

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 5-2-9

5-2-9 Schema utile: D____ __ _________

D____ __ _________ Inizia con: D

D Finisce con: O

Le 16 lettere della soluzione

D Domodossola O Otranto L Livorno C Como E Empoli A Ancona L Livorno C Como U Udine C Como C Como H Hotel I Imola A Ancona I Imola O Otranto

La soluzione 'Dolce Al Cucchiaio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dessert che non necessita del coltello". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.