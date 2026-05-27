Dessert che non necessita del coltello

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Dessert che non necessita del coltello' è 'Dolce Al Cucchiaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOLCE AL CUCCHIAIO

Perchè la soluzione è Dolce Al Cucchiaio? Un dolce al cucchiaio è una delizia morbida e cremosa, perfetta da gustare con il cucchiaio senza bisogno di tagliare. Si presenta spesso in ciotole o bicchieri, invitando a un momento di piacere semplice e immediato, ideale per concludere un pasto con dolcezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dessert che non necessita del coltello nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Dolce Al Cucchiaio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dessert che non necessita del coltello" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dolce Al Cucchiaio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Dessert che non necessita del coltello
  • Risposta: DOLCE AL CUCCHIAIO
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 5-2-9
  • Schema utile: D____ __ _________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Le 16 lettere della soluzione

D Domodossola
O Otranto
L Livorno
C Como
E Empoli
 
A Ancona
L Livorno
 
C Como
U Udine
C Como
C Como
H Hotel
I Imola
A Ancona
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Dolce Al Cucchiaio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dessert che non necessita del coltello". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Con coltello: Ferirsi con il coltello 