Il creatore di Gulliver
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il creatore di Gulliver' è 'Swift'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SWIFT
Perchè la soluzione è Swift? Swift è l'autore di Gulliver, un romanzo che narra di viaggi straordinari e incontri sorprendenti. La sua penna ha dato vita a un mondo immaginario ricco di avventure e riflessioni, lasciando un segno duraturo nella letteratura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il creatore di Gulliver nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Swift
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il creatore di Gulliver" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Swift'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il creatore di Gulliver
- Risposta: SWIFT
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: T
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Swift' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il creatore di Gulliver". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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