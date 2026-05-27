Il creatore di Gulliver

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il creatore di Gulliver' è 'Swift'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SWIFT

Perchè la soluzione è Swift? Swift è l'autore di Gulliver, un romanzo che narra di viaggi straordinari e incontri sorprendenti. La sua penna ha dato vita a un mondo immaginario ricco di avventure e riflessioni, lasciando un segno duraturo nella letteratura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il creatore di Gulliver nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Swift

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il creatore di Gulliver" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Swift'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il creatore di Gulliver
  • Risposta: SWIFT
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: S____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

S Savona
W Washington
I Imola
F Firenze
T Torino

La soluzione 'Swift' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il creatore di Gulliver". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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