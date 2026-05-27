Il break del volley
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SOLUZIONE: TIE
Il break del volley nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Tie
La definizione "Il break del volley" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il break del volley
- Risposta: TIE
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: T__
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Tie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il break del volley". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Altre definizioni collegate
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Con volley: Zona del campo di volley