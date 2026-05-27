Il break del volley

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il break del volley' è 'Tie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Tie'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il break del volley nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Tie

La definizione "Il break del volley" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tie'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il break del volley
  • Risposta: TIE
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: T__
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Le 3 lettere della soluzione

T Torino
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Tie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il break del volley". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un break di Berrettini Il break del tennista È il regista del volley Il Reeves di Point Break Break nel tennis 

Altre definizioni collegate

Con break: Break film del 1991 con K. Reeves e P. Swayze 

Con volley: Zona del campo di volley 