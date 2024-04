La Soluzione ♚ Il break del tennista

La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il break del tennista. TIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Il break del tennista: ; mosca, 20 ottobre 1997), è un tennista russo. in singolare si è aggiudicato quindici titoli atp – tra cui il masters 1000 di monte carlo 2023 – su... Il tie-break (pron. ['tabrek], meno bene [tai'brk]), in un incontro sportivo, è una forma abbreviata del gioco, che solitamente consiste in un altro punto o un altro tiro, per stabilire quale sia il vincitore tra due o più contendenti in caso di parità. Fu introdotto per la prima volta nel tennis, ma oggi viene usato anche in altri sport come la pallavolo.

Altre Definizioni con tie; break; tennista;