L avventuriero rinchiuso a San Leo

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L avventuriero rinchiuso a San Leo' è 'Cagliostro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAGLIOSTRO

Perchè la soluzione è Cagliostro? L’avventuriero rinchiuso a San Leo è un personaggio leggendario che ha ispirato molte storie di coraggio e mistero. La sua presenza si collega a un luogo carico di storia, dove si intrecciano passato e leggende di intraprendenza e sfide. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L avventuriero rinchiuso a San Leo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cagliostro

Questa pagina è dedicata alla definizione "L avventuriero rinchiuso a San Leo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cagliostro'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L avventuriero rinchiuso a San Leo
  • Risposta: CAGLIOSTRO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: C_________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
G Genova
L Livorno
I Imola
O Otranto
S Savona
T Torino
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Cagliostro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L avventuriero rinchiuso a San Leo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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