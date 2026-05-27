L avventuriero rinchiuso a San Leo
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SOLUZIONE: CAGLIOSTRO
Perchè la soluzione è Cagliostro? L’avventuriero rinchiuso a San Leo è un personaggio leggendario che ha ispirato molte storie di coraggio e mistero. La sua presenza si collega a un luogo carico di storia, dove si intrecciano passato e leggende di intraprendenza e sfide. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L avventuriero rinchiuso a San Leo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cagliostro
Questa pagina è dedicata alla definizione "L avventuriero rinchiuso a San Leo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cagliostro'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L avventuriero rinchiuso a San Leo
- Risposta: CAGLIOSTRO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: C_________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Cagliostro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L avventuriero rinchiuso a San Leo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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