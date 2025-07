È famosa quella di San Leo nei cruciverba: la soluzione è Rocca

ROCCA

Curiosità e Significato di Rocca

Hai risolto il cruciverba con Rocca? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Rocca.

Perché la soluzione è Rocca? La parola rocca indica una fortezza o un castello situato su un’altura, spesso usata come punto di difesa strategico. In Italia, molte località storiche, come San Leo, sono famose proprio per le loro rocche imponenti e ricche di storia. Questi edifici rappresentano simboli di potere e protezione, testimoniando il passato medievale delle città. La rocca è quindi un elemento chiave del patrimonio storico e architettonico italiano.

