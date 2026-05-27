Ne è un asso Duplantis

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Ne è un asso Duplantis' è 'Salto Con L Asta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALTO CON L ASTA

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Ne è un asso Duplantis nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Salto Con L Asta

La soluzione associata alla definizione "Ne è un asso Duplantis" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Salto Con L Asta'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ne è un asso Duplantis
  • Risposta: SALTO CON L ASTA
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 5-3-1-4
  • Schema utile: S____ ___ _ ____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 13 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
L Livorno
T Torino
O Otranto
 
C Como
O Otranto
N Napoli
 
L Livorno
 
A Ancona
S Savona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Salto Con L Asta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ne è un asso Duplantis". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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