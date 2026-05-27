Ne è un asso Duplantis
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Ne è un asso Duplantis' è 'Salto Con L Asta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SALTO CON L ASTA
Perchè la soluzione è Salto Con L Asta? Mondo dello sport, tra atleti e record, il salto con l’asta di Duplantis cattura l’attenzione di tutti. Con abilità e determinazione, supera barriere e limiti, diventando simbolo di eccellenza e innovazione in questa disciplina affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ne è un asso Duplantis nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Salto Con L Asta
La soluzione associata alla definizione "Ne è un asso Duplantis" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Salto Con L Asta'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ne è un asso Duplantis
- Risposta: SALTO CON L ASTA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 5-3-1-4
- Schema utile: S____ ___ _ ____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Salto Con L Asta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ne è un asso Duplantis". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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