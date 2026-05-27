Appuntati sull agenda

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Appuntati sull agenda' è 'Segnati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGNATI

Perchè la soluzione è Segnati? Segnare gli appuntamenti sull'agenda aiuta a ricordarli facilmente e a organizzare meglio le giornate. È un modo pratico per tenere traccia di impegni importanti, incontri e scadenze, evitando di dimenticare cose fondamentali e mantenendo tutto sotto controllo con semplicità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Appuntati sull agenda nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Segnati

La definizione "Appuntati sull agenda" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Segnati'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Appuntati sull agenda

Appuntati sull agenda Risposta: SEGNATI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

S Savona E Empoli G Genova N Napoli A Ancona T Torino I Imola

La soluzione 'Segnati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Appuntati sull agenda". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.