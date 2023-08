Si aggiunge al conto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aggiunge al conto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SERVIZIO

Significato/Curiosità : Si aggiunge al conto

Il "servizio" è un supplemento o una commissione che può essere aggiunta al conto in diversi contesti, come ristoranti, hotel o altre attività di servizi. Questo importo aggiuntivo rappresenta un compenso per il personale che ha fornito l'assistenza o il servizio, come il personale di sala nei ristoranti o il personale addetto alle pulizie negli hotel. Il "servizio" è spesso espresso come una percentuale del totale dell'importo e può variare da luogo a luogo o da situazione a situazione. È importante notare che l'aggiunta del "servizio" può variare a seconda delle norme culturali e delle politiche dell'azienda.

Altre risposte alla domanda : Si aggiunge al conto : aggiunge; conto; Si raggiunge con tutti i voti; Quella dell acqua si raggiunge a 100 gradi; Viaggia ogni giorno per raggiunge re l ufficio; Si raggiunge espatriando; Un opera che aggiunge pregio; Il codice alfanumerico del conto corrente; Pagamenti come la ritenuta d acconto sugli utili; Pieghevole come un conto rsionista; Il rendiconto dello scolaro; Mito racconto favoloso;

Cerca altre Definizioni