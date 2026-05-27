Una curva con due fuochi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una curva con due fuochi' è 'Iperbole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPERBOLE

Perchè la soluzione è Iperbole? L’iperbole è una curva particolare che si forma quando si studiano le distanze da due punti chiamati fuochi. La sua forma ricorda due rami che si allontanano, creando un andamento che si distingue per la sua simmetria e curve aperte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una curva con due fuochi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Iperbole

La definizione "Una curva con due fuochi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Iperbole'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una curva con due fuochi

Una curva con due fuochi Risposta: IPERBOLE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: I_______

I_______ Inizia con: I

I Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

I Imola P Padova E Empoli R Roma B Bologna O Otranto L Livorno E Empoli

La soluzione 'Iperbole' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una curva con due fuochi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.