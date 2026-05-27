Sono provvisti di patente
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono provvisti di patente' è 'Autisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AUTISTI
Perchè la soluzione è Autisti? Gli autisti sono persone che possiedono una patente, un documento necessario per guidare veicoli di vario tipo. La loro esperienza e competenza sono fondamentali per garantire la sicurezza sulle strade. Con la patente in tasca, possono muoversi liberamente e svolgere il loro lavoro quotidiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono provvisti di patente nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Autisti
Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono provvisti di patente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Autisti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono provvisti di patente
- Risposta: AUTISTI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Autisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono provvisti di patente". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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