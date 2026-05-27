Sono provvisti di patente

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sono provvisti di patente' è 'Autisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTISTI

Perchè la soluzione è Autisti? Gli autisti sono persone che possiedono una patente, un documento necessario per guidare veicoli di vario tipo. La loro esperienza e competenza sono fondamentali per garantire la sicurezza sulle strade. Con la patente in tasca, possono muoversi liberamente e svolgere il loro lavoro quotidiano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono provvisti di patente nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Autisti

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono provvisti di patente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Autisti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sono provvisti di patente

Sono provvisti di patente Risposta: AUTISTI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona U Udine T Torino I Imola S Savona T Torino I Imola

La soluzione 'Autisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono provvisti di patente". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.