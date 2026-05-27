Li scandiscono i manifestanti

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li scandiscono i manifestanti' è 'Slogan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLOGAN

Perchè la soluzione è Slogan? I manifestanti usano slogan per esprimere i loro messaggi e condividere le loro idee. Questi brevi messaggi sono spesso ripetuti e scanditi durante le proteste, creando un senso di unità e forza tra chi si sente coinvolto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li scandiscono i manifestanti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Slogan

Quando la definizione "Li scandiscono i manifestanti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Slogan'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Li scandiscono i manifestanti
  • Risposta: SLOGAN
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: N

Le 6 lettere della soluzione

S Savona
L Livorno
O Otranto
G Genova
A Ancona
N Napoli

La soluzione 'Slogan' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li scandiscono i manifestanti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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