Radice che dà broccoletti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Radice che dà broccoletti' è 'Rapa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAPA

Perchè la soluzione è Rapa? La rapa è una radice che dà broccoletti, spesso usata in cucina per aggiungere sapore e colore ai piatti. La sua consistenza croccante e il gusto delicato la rendono un ingrediente versatile, apprezzato in molte ricette tradizionali e moderne. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Radice che dà broccoletti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rapa

Quando la definizione "Radice che dà broccoletti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rapa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Radice che dà broccoletti

Radice che dà broccoletti Risposta: RAPA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: R___

R___ Inizia con: R

R Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

R Roma A Ancona P Padova A Ancona

La soluzione 'Rapa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Radice che dà broccoletti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.