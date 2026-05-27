Radice che dà broccoletti

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Radice che dà broccoletti' è 'Rapa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAPA

Perchè la soluzione è Rapa? La rapa è una radice che dà broccoletti, spesso usata in cucina per aggiungere sapore e colore ai piatti. La sua consistenza croccante e il gusto delicato la rendono un ingrediente versatile, apprezzato in molte ricette tradizionali e moderne. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Radice che dà broccoletti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rapa

Quando la definizione "Radice che dà broccoletti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rapa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Radice che dà broccoletti
  • Risposta: RAPA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: R___
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

R Roma
A Ancona
P Padova
A Ancona

La soluzione 'Rapa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Radice che dà broccoletti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un amara radice da lessare Radice che dà uno zucchero Una radice da zuccherifici Una tonalità da sinfonie Sono formate da spire di spago o di lana 

Altre definizioni collegate

Con radice: Una radice come la patata e il tartufo 

Con broccoletti: Produce broccoletti 