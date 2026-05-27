Radice che dà broccoletti
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SOLUZIONE: RAPA
Perchè la soluzione è Rapa? La rapa è una radice che dà broccoletti, spesso usata in cucina per aggiungere sapore e colore ai piatti. La sua consistenza croccante e il gusto delicato la rendono un ingrediente versatile, apprezzato in molte ricette tradizionali e moderne. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Radice che dà broccoletti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rapa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Radice che dà broccoletti
- Risposta: RAPA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: R___
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Rapa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Radice che dà broccoletti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un amara radice da lessare Radice che dà uno zucchero Una radice da zuccherifici Una tonalità da sinfonie Sono formate da spire di spago o di lana
Altre definizioni collegate
Con radice: Una radice come la patata e il tartufo
Con broccoletti: Produce broccoletti