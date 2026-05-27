Il mese della tredicesima
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SOLUZIONE: DICEMBRE
Perchè la soluzione è Dicembre? Dicembre è il mese in cui molte persone ricevono una gratifica extra, spesso chiamata tredicesima. È il momento di pensare a regali, feste e a un piccolo bonus che rende più speciale il periodo natalizio. Un'occasione per condividere e godersi momenti di festa con chi si ama. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il mese della tredicesima nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dicembre
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il mese della tredicesima
- Risposta: DICEMBRE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: D_______
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Dicembre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il mese della tredicesima". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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