Il mese della tredicesima

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il mese della tredicesima' è 'Dicembre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DICEMBRE

Perchè la soluzione è Dicembre? Dicembre è il mese in cui molte persone ricevono una gratifica extra, spesso chiamata tredicesima. È il momento di pensare a regali, feste e a un piccolo bonus che rende più speciale il periodo natalizio. Un'occasione per condividere e godersi momenti di festa con chi si ama. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il mese della tredicesima nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dicembre

In presenza della definizione "Il mese della tredicesima", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dicembre'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il mese della tredicesima

Il mese della tredicesima Risposta: DICEMBRE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: D_______

D_______ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola C Como E Empoli M Milano B Bologna R Roma E Empoli

La soluzione 'Dicembre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il mese della tredicesima". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.