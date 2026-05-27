Lavato nuovamente

Alessia Mogevero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lavato nuovamente' è 'Ripulito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIPULITO

Perchè la soluzione è Ripulito? Ogni volta che si ritorna a pulire qualcosa, si dà nuova vita a superfici e oggetti. È come un gesto di cura che rende tutto più fresco e ordinato, lasciando l’ambiente più piacevole e accogliente, pronto per essere vissuto ancora con entusiasmo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lavato nuovamente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ripulito

In presenza della definizione "Lavato nuovamente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ripulito'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lavato nuovamente
  • Risposta: RIPULITO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: R_______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
P Padova
U Udine
L Livorno
I Imola
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Ripulito' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lavato nuovamente". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

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Con nuovamente: Nuovamente adoperato 