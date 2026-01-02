Nuovamente adoperato

Home / Soluzioni Cruciverba / Nuovamente adoperato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nuovamente adoperato' è 'Riusato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIUSATO

Perché la soluzione è Riusato? Quando un oggetto viene impiegato più di una volta, si parla di qualcosa che è stato utilizzato di nuovo, riducendo sprechi e promuovendo la sostenibilità. Questo atteggiamento favorisce il riutilizzo di materiali, contribuendo a un modo più responsabile di consumare risorse. Ad esempio, un contenitore che viene lavato e usato ancora rappresenta un esempio di questa pratica. In sostanza, si tratta di riadoperare ciò che si possiede, allungando la vita degli oggetti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nuovamente adoperato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nuovamente adoperato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Nuovamente adoperato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Riusato

Se la definizione "Nuovamente adoperato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nuovamente adoperato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Riusato:

R Roma I Imola U Udine S Savona A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nuovamente adoperato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Adoperato di nuovoPrendere possesso nuovamenteLo è un libro nuovamente vestitoEnumerare nuovamenteAccolto nuovamente dopo un esclusioneMunire nuovamente di beni di consumo