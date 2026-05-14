Monitora le opere pubbliche
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Monitora le opere pubbliche' è 'Genio Civile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GENIO CIVILE
Perché la soluzione è Genio Civile? Il Genio Civile è un organismo che si occupa di sorvegliare e controllare le opere pubbliche, garantendo che siano realizzate secondo le normative e gli standard di sicurezza previsti. La sua attività consiste nel verificare la conformità dei lavori alle prescrizioni tecniche e normative, assicurando la tutela dell’incolumità pubblica e la qualità delle strutture. Attraverso sopralluoghi e ispezioni, il Genio Civile svolge un ruolo fondamentale nel mantenere l’integrità delle opere pubbliche e nel prevenire eventuali rischi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Monitora le opere pubbliche". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Monitora le opere pubbliche nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Genio Civile
Se la definizione "Monitora le opere pubbliche" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Monitora le opere pubbliche" conferma che la soluzione 'Genio Civile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Genio Civile
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Monitora le opere pubbliche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Genio Civile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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