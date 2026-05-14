Monitora le opere pubbliche

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Monitora le opere pubbliche' è 'Genio Civile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GENIO CIVILE

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Perché la soluzione è Genio Civile? Il Genio Civile è un organismo che si occupa di sorvegliare e controllare le opere pubbliche, garantendo che siano realizzate secondo le normative e gli standard di sicurezza previsti. La sua attività consiste nel verificare la conformità dei lavori alle prescrizioni tecniche e normative, assicurando la tutela dell’incolumità pubblica e la qualità delle strutture. Attraverso sopralluoghi e ispezioni, il Genio Civile svolge un ruolo fondamentale nel mantenere l’integrità delle opere pubbliche e nel prevenire eventuali rischi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Monitora le opere pubbliche". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Monitora le opere pubbliche nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Genio Civile

Se la definizione "Monitora le opere pubbliche" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Monitora le opere pubbliche" conferma che la soluzione 'Genio Civile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Genio Civile

G Genova E Empoli N Napoli I Imola O Otranto C Como I Imola V Venezia I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Monitora le opere pubbliche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Genio Civile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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