Si allungano d inverno
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si allungano d inverno' è 'Notti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NOTTI
Perchè la soluzione è Notti? Durante l'inverno, le notti si allungano, creando un'atmosfera più tranquilla e misteriosa. Le ore di buio si fanno più numerose, regalando momenti di silenzio e riflessione. Questa lunga oscurità accompagna le fredde serate, rendendo le notti più profonde e suggestive. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si allungano d inverno nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Notti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si allungano d inverno
- Risposta: NOTTI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: N____
- Inizia con: N
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Notti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si allungano d inverno". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con allungano: Si allungano a piacere
Con inverno: D inverno sono lunghe