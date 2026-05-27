Si allungano d inverno

Alessia Mogevero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si allungano d inverno' è 'Notti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOTTI

Perchè la soluzione è Notti? Durante l'inverno, le notti si allungano, creando un'atmosfera più tranquilla e misteriosa. Le ore di buio si fanno più numerose, regalando momenti di silenzio e riflessione. Questa lunga oscurità accompagna le fredde serate, rendendo le notti più profonde e suggestive. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si allungano d inverno nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Notti

Quando la definizione "Si allungano d inverno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Notti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si allungano d inverno
  • Risposta: NOTTI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: N____
  • Inizia con: N
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

N Napoli
O Otranto
T Torino
T Torino
I Imola

La soluzione 'Notti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si allungano d inverno". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Con inverno: D inverno sono lunghe 