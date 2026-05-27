Si allungano d inverno

Home / Soluzioni Cruciverba / Si allungano d inverno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si allungano d inverno' è 'Notti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOTTI

Perchè la soluzione è Notti? Durante l'inverno, le notti si allungano, creando un'atmosfera più tranquilla e misteriosa. Le ore di buio si fanno più numerose, regalando momenti di silenzio e riflessione. Questa lunga oscurità accompagna le fredde serate, rendendo le notti più profonde e suggestive. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Notti' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Si allungano d inverno nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Notti

Quando la definizione "Si allungano d inverno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Notti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si allungano d inverno

Si allungano d inverno Risposta: NOTTI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: N____

N____ Inizia con: N

N Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

N Napoli O Otranto T Torino T Torino I Imola

La soluzione 'Notti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si allungano d inverno". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.