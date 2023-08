Si riscalda d inverno per i fiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riscalda d inverno per i fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SERRA

Significato/Curiosità : Si riscalda d inverno per i fiori

La "serra" è una struttura utilizzata per coltivare piante in ambienti controllati, spesso durante i mesi invernali o in condizioni climatiche sfavorevoli. Offre protezione dalle temperature fredde, gelo e condizioni meteorologiche avverse, creando un microclima favorevole alla crescita delle piante. Le serre possono variare in dimensioni e stili, da strutture domestiche a complessi industriali. Questo ambiente controllato consente la coltivazione di piante che altrimenti non sopravvivrebbero alle temperature esterne. Le serre svolgono un ruolo vitale nell'agricoltura, nella floricoltura e nella ricerca scientifica, offrendo un'area protetta per la crescita e lo studio delle piante durante tutto l'anno.

