Una tranvia a forte pendio

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una tranvia a forte pendio' è 'Funicolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FUNICOLARE

Perchè la soluzione è Funicolare? La funicolare è un mezzo di trasporto che si arrampica su pendenze ripide, collegando zone elevate a quelle più basse. Grazie alla sua struttura, permette di attraversare terreni scoscesi senza fatica, offrendo un modo pratico e affascinante per spostarsi in luoghi con pendenze impegnative. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una tranvia a forte pendio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Funicolare

Se la definizione "Una tranvia a forte pendio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Funicolare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una tranvia a forte pendio
  • Risposta: FUNICOLARE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: F_________
  • Inizia con: F
  • Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

F Firenze
U Udine
N Napoli
I Imola
C Como
O Otranto
L Livorno
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Funicolare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una tranvia a forte pendio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con forte: Carlos lo spagnolo forte rivale di Sinner 

Con pendio: Cade dal pendio quell incapace 