Una tranvia a forte pendio

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una tranvia a forte pendio' è 'Funicolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FUNICOLARE

Perchè la soluzione è Funicolare? La funicolare è un mezzo di trasporto che si arrampica su pendenze ripide, collegando zone elevate a quelle più basse. Grazie alla sua struttura, permette di attraversare terreni scoscesi senza fatica, offrendo un modo pratico e affascinante per spostarsi in luoghi con pendenze impegnative. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una tranvia a forte pendio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Funicolare

Se la definizione "Una tranvia a forte pendio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Funicolare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una tranvia a forte pendio

Una tranvia a forte pendio Risposta: FUNICOLARE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: F_________

F_________ Inizia con: F

F Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

F Firenze U Udine N Napoli I Imola C Como O Otranto L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Funicolare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una tranvia a forte pendio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.