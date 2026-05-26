Una tranvia a forte pendio
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una tranvia a forte pendio' è 'Funicolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FUNICOLARE
Perchè la soluzione è Funicolare? La funicolare è un mezzo di trasporto che si arrampica su pendenze ripide, collegando zone elevate a quelle più basse. Grazie alla sua struttura, permette di attraversare terreni scoscesi senza fatica, offrendo un modo pratico e affascinante per spostarsi in luoghi con pendenze impegnative. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una tranvia a forte pendio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Funicolare
Se la definizione "Una tranvia a forte pendio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Funicolare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una tranvia a forte pendio
- Risposta: FUNICOLARE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: F_________
- Inizia con: F
- Finisce con: E
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Funicolare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una tranvia a forte pendio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Pendio dalla forte inclinazione dirupo Strada in forte pendio Una strada in forte pendio Forte al contrario Pianta le cui bacche aromatizzano un forte liquore
Altre definizioni collegate
Con forte: Carlos lo spagnolo forte rivale di Sinner
Con pendio: Cade dal pendio quell incapace