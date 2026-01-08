L abitano Eschimesi e Lapponi

Home / Soluzioni Cruciverba / L abitano Eschimesi e Lapponi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L abitano Eschimesi e Lapponi' è 'Artide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTIDE

Perché la soluzione è Artide? L'Artide è una regione caratterizzata da paesaggi ghiacciati e clima rigido, abitata da popolazioni come gli Eschimesi e i Lapponi. Questi gruppi si sono adattati alle condizioni estreme, vivendo spesso di caccia e pesca. La zona si estende oltre il Circolo Polare Artico, offrendo un habitat unico e difficile da vivere per chi non si è adattato alle sue sfide.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L abitano Eschimesi e Lapponi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L abitano Eschimesi e Lapponi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L abitano Eschimesi e Lapponi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Artide

Questa pagina è dedicata alla definizione "L abitano Eschimesi e Lapponi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L abitano Eschimesi e Lapponi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Artide:

A Ancona R Roma T Torino I Imola D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L abitano Eschimesi e Lapponi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le parti del discorsoUna zona polareContrapposta all AntartideÈ abitata da eschimesi e lapponiLo abitano i tuaregAbitano intorno a noiAbitano ai piedi delle montagneIl ruminante addomesticato dai Lapponi