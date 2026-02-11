È specializzata in pronti interventi

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'È specializzata in pronti interventi' è 'Squadra Mobile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SQUADRA MOBILE

Perché la soluzione è Squadra Mobile? La squadra mobile è un'unità della polizia dotata di competenze specifiche per intervenire rapidamente in situazioni di emergenza e garantire la sicurezza pubblica. La sua abilità di rispondere prontamente a crimini e minacce la rende fondamentale nel mantenimento dell'ordine. La sua rapidità e specializzazione la distinguono come una risorsa preziosa per affrontare situazioni urgenti e complesse.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È specializzata in pronti interventi" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È specializzata in pronti interventi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

La definizione "È specializzata in pronti interventi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È specializzata in pronti interventi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Squadra Mobile:

S Savona Q Quarto U Udine A Ancona D Domodossola R Roma A Ancona M Milano O Otranto B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È specializzata in pronti interventi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

