Si preparano e si addobbano per Carnevale

Alessia Mogavero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si preparano e si addobbano per Carnevale' è 'Carri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARRI

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Si preparano e si addobbano per Carnevale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carri

La soluzione associata alla definizione "Si preparano e si addobbano per Carnevale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carri'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si preparano e si addobbano per Carnevale
  • Risposta: CARRI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
R Roma
R Roma
I Imola

La soluzione 'Carri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si preparano e si addobbano per Carnevale". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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