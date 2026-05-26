Si preparano e si addobbano per Carnevale
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si preparano e si addobbano per Carnevale' è 'Carri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARRI
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Si preparano e si addobbano per Carnevale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carri
La soluzione associata alla definizione "Si preparano e si addobbano per Carnevale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carri'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si preparano e si addobbano per Carnevale
- Risposta: CARRI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Carri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si preparano e si addobbano per Carnevale". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con preparano: Preparano e vendono infusi naturali medicinali
Con addobbano: Li addobbano i sagrestani
Con carnevale: Friabili dolci fritti di carnevale