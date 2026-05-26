Si preparano e si addobbano per Carnevale

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si preparano e si addobbano per Carnevale' è 'Carri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARRI

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Si preparano e si addobbano per Carnevale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carri

La soluzione associata alla definizione "Si preparano e si addobbano per Carnevale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si preparano e si addobbano per Carnevale

Si preparano e si addobbano per Carnevale Risposta: CARRI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma R Roma I Imola

La soluzione 'Carri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si preparano e si addobbano per Carnevale". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.